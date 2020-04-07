Скачать
Вторник, 07.04.2020
Богослужения онлайн: Зеленский рассматривает варианты проведения Пасхи в условиях карантина
Богослужения онлайн: Зеленский рассматривает варианты проведения Пасхи в условиях карантина
Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека
Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека
Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"

Значительная автономность и минимальный ценник: Xiaomi выпустила новые смарт-часы

Значительная автономность и минимальный ценник: Xiaomi выпустила новые смарт-часы
17:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi на своей краудфандинговой платформе представила стильные часы Solar LS05.

Haylou Solar LS05 оснащены металлическим корпусом с полноценной защитой от воды и пыли (IP68) и совершенно круглым 1,28-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 240×240 пикселей. Стандартный ремешок силиконовый, но при необходимости его можно заменить. Для подключения к смартфонам используется Bluetooth 5.0.

Часы могут измерять пульс и отслеживать 12 различных видов физической активности, включая бег, ходьбу, езду на велосипеде, йогу, гимнастику и даже футбол. Также присутствуют таймеры и будильники, функция управления музыкой, мониторинг сна, вывод погоды и сообщений со смартфона.

30 дней автономной работы

Одной из главных особенностей Haylou Solar LS05 стала автономность – аккумулятор на 340 мАч обеспечивает до 30 дней автономной работы в экономичном режиме и до 15 дней при постоянном использовании датчика измерения пульса. Для подзарядки используется небольшой коннектор, который идет в комплекте.

Компания Xiaomi представила новый смарт-телевизор

Цена

Haylou Solar LS05 уже доступны для предварительного заказа в Китае по цене 149 юаней (572 гривны). Старт продаж запланирован на 18 мая 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Смарт-часы, Техно, Xiaomi, Haylou.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
05 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Немчинов: Перепись населения придется отложить
&quot;Примеры для всех нас&quot;: королева Елизавета II обратилась к медикам
"Примеры для всех нас": королева Елизавета II обратилась к медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь