Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе

На сегодняшнем тематическом рисунке от "Гугл" показан научный исследователь, стоящий на подиуме. Ему присылают сердце — символ любви. Таким образом Google благодарит работников экстренных служб за их работу во время пандемии коронавируса.
Администрация Google сообщает, что в ближайшее время планирует выпустить серию логотипов, чтобы поблагодарить тех людей, которые спасают зараженных коронавирусом, противодействуют распространению вируса.
Где доступен этот дудл
Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой.
Сегодня мы хотели бы сказать:
Всем работникам аварийных служб, спасибо.