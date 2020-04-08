Благодарим! Google выпустил новый Doodle о коронавирусе

Новости технологии:Google 8 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "Благодарим работников экстренных служб".

На сегодняшнем тематическом рисунке от "Гугл" показан научный исследователь, стоящий на подиуме. Ему присылают сердце — символ любви. Таким образом Google благодарит работников экстренных служб за их работу во время пандемии коронавируса.

Администрация Google сообщает, что в ближайшее время планирует выпустить серию логотипов, чтобы поблагодарить тех людей, которые спасают зараженных коронавирусом, противодействуют распространению вируса.

Где доступен этот дудл

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой.

Сегодня мы хотели бы сказать:

Всем работникам аварийных служб, спасибо.