Спасибо работникам коммунальных служб: новый Doodle от Google

Новости технологии:Google 9 апреля создал новый дудл, который по клику ведет на страницу "Спасибо работникам коммунальных служб".

На сегодняшнем тематическом рисунке от "Гугл" показан научный исследователь, стоящий на подиуме. Ему присылают сердце — символ любви. Таким образом Google благодарит работникам следственных и санитарных служб за их работу во время пандемии коронавируса.

Администрация Google сообщает, что в ближайшее время планирует выпустить серию логотипов, чтобы поблагодарить тех людей, которые спасают зараженных коронавирусом, противодействуют распространению вируса.

Где доступен этот дудл

"Спасибо всем работникам следственных и санитарных служб"- благодарит Google.

Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой.