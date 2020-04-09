Смартфоны будущего: LG планирует изменить дизайн своих новинок (Фото)

Новости технологии:Корейский производитель LG уже несколько лет не менял дизайн своих смартфонов, но похоже, скоро это изменится.

Компания опубликовала эскизы концептуального устройства, дизайн которого будет прослеживаться в будущих новинках. Такой внешний вид назвали 3D Arc Design. Он включает в себя симметричные изгибы на дисплее и на задней панели телефона.

Кроме этого, его особенностью станет основная камера в виде "капель дождя". Главный модуль всегда будет больше дополнительных сенсоров и LED-вспышки.

Скорее всего, первым такой внешний вид получит смартфон возрождённой линейки LG Chocolate.

Напомним, ему приписывают восьмиядерный 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 765G с 5G-модемом, дисплей с диагональю 6.7 или 6.9 дюймов, квадро-камеру с 48-мегапиксельным основным датчиком и аккумулятор на 4000 мАч.

Стоить аппарат будет в районе 700 долларов США. Его, по слухам, представят 15 мая.