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Смартфоны будущего: LG планирует изменить дизайн своих новинок (Фото)

Смартфоны будущего: LG планирует изменить дизайн своих новинок (Фото)
18:14 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Корейский производитель LG уже несколько лет не менял дизайн своих смартфонов, но похоже, скоро это изменится.

Компания опубликовала эскизы концептуального устройства, дизайн которого будет прослеживаться в будущих новинках. Такой внешний вид назвали 3D Arc Design. Он включает в себя симметричные изгибы на дисплее и на задней панели телефона.

Кроме этого, его особенностью станет основная камера в виде "капель дождя". Главный модуль всегда будет больше дополнительных сенсоров и LED-вспышки.

Скорее всего, первым такой внешний вид получит смартфон возрождённой линейки LG Chocolate.

Напомним, ему приписывают восьмиядерный 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 765G с 5G-модемом, дисплей с диагональю 6.7 или 6.9 дюймов, квадро-камеру с 48-мегапиксельным основным датчиком и аккумулятор на 4000 мАч.

Глава компании не дождался даты анонса: рендеры Honor 30 Pro появились в сети (Фото)

Стоить аппарат будет в районе 700 долларов США. Его, по слухам, представят 15 мая.

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LG, Смартфоны, Дизайн, 3D Arc Design, LG Chocolate.
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