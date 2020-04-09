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Глава компании не дождался даты анонса: рендеры Honor 30 Pro появились в сети (Фото)

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Глава компании не дождался даты анонса: рендеры Honor 30 Pro появились в сети (Фото)
04:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Глава Honor показал новый флагман Honor 30 Pro.

Через неделю, 15 апреля, суббренд Huawei Honor представит свои новые флагманы семейства Honor 30.

Не дожидаясь официального анонса, президент Honor Чжао Мин (Zhao Ming) опубликовал официальные пресс-рендеры старшей модели.

К сожалению, на изображениях Honor 30 Pro показан лишь с тыльной стороны. Зато мы можем в подробностях рассмотреть основную камеру, размещенную в прямоугольном блоке.

По слухам, главным из четырех модулей станет самый большой мобильный сенсор на рынке — Sony IMX700 с разрешением 50 мегапикселей и форматом 1/1.3 дюйма.

Также смартфону приписывают 6,57-дюймовый дисплей OLED с разрешением FHD+, поддержку 5G, 8/12 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ ПЗУ, 32-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 3900 мАч.

Вместе с Honor 30 и Honor 30 Pro должен дебютировать процессор Kirin 985.

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Смартфоны, Honor, Honor 30 Pro.
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