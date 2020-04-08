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OnePlus готовится представить мощную беспроводную зарядку

OnePlus готовится представить мощную беспроводную зарядку
18:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:На апрельской презентации компания OnePlus планирует показать собственную беспроводную зарядку.

OnePlus Warp Charger позиционируется как аксессуар для флагманской модели OnePlus 8 Pro, поскольку именно с ней он максимально раскрывает потенциал, передает портал iGeekPhone.

Согласно инсайдерским данным, всего за полчаса Warp Charger заряжает гаджет на 50%. Полная зарядка занимает около 80 минут.

В связи со столь высокой мощностью разработчики оборудовали Warp Charger кулером, воздуховоды которого расположены на задней стенке корпуса. Сам же аксессуар оформлен в виде док-станции с характерным наклоном для установки смартфона.

Смартфоны OnePlus получили новое обновление OxygenOS 10.0.9 (Фото)

Ожидается, что стоимость OnePlus Warp Charger составит около 70 евро (ориентировочно 2 000 гривен по курсу по состоянию на 8 апреля 2020 года).

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Все по теме:

Технологии, Беспроводная зарядка, Зарядка, Техно, OnePlus, OnePlus Warp Charger.
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