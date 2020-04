OnePlus готовится представить мощную беспроводную зарядку

OnePlus Warp Charger позиционируется как аксессуар для флагманской модели OnePlus 8 Pro, поскольку именно с ней он максимально раскрывает потенциал, передает портал iGeekPhone.

Согласно инсайдерским данным, всего за полчаса Warp Charger заряжает гаджет на 50%. Полная зарядка занимает около 80 минут.

В связи со столь высокой мощностью разработчики оборудовали Warp Charger кулером, воздуховоды которого расположены на задней стенке корпуса. Сам же аксессуар оформлен в виде док-станции с характерным наклоном для установки смартфона.

