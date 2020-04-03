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Смартфоны OnePlus получили новое обновление OxygenOS 10.0.9 (Фото)

Смартфоны OnePlus получили новое обновление OxygenOS 10.0.9 (Фото)
16:40 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Компания OnePlus выпустила новую прошивку OxygenOS.

Разработчики OnePlus, после того как обновили OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, выпустили новую прошивку OxygenOS также для актуальных моделей.

Система для OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro вышла с номером сборки OxygenOS 10.0.9 и весит 235 МБ. Список изменений почти ничем не отличается от такового в прошлогодних смартфонах. Разработчики добавили мартовский патч безопасности, оптимизировали менеджер ОЗУ, исправили проблему с исчезновением скриншотов из галереи, а также улучшили запись видео в Slow-mo.

Прошивку уже начали распространять по воздуху. Если обновления у вас ещё нет, то его можно скачать и установить вручную через приложение Oxygen Updater.

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Напомним, компания OnePlus планирует возродить линейку OnePlus Х. По словам редактора XDA Developers Макса Вайнбаха (Max Weinbach), компания обновит OnePlus X, но под другим названием.

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Обновление, OnePlus, OxygenOS, OnePlus 7T, OnePlus 7T Prо, OxygenOS 10.0.9.
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