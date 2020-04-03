Смартфоны OnePlus получили новое обновление OxygenOS 10.0.9 (Фото)

Новости технологии:Компания OnePlus выпустила новую прошивку OxygenOS.

Разработчики OnePlus, после того как обновили OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, выпустили новую прошивку OxygenOS также для актуальных моделей.

Система для OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro вышла с номером сборки OxygenOS 10.0.9 и весит 235 МБ. Список изменений почти ничем не отличается от такового в прошлогодних смартфонах. Разработчики добавили мартовский патч безопасности, оптимизировали менеджер ОЗУ, исправили проблему с исчезновением скриншотов из галереи, а также улучшили запись видео в Slow-mo.

Прошивку уже начали распространять по воздуху. Если обновления у вас ещё нет, то его можно скачать и установить вручную через приложение Oxygen Updater.

Напомним, компания OnePlus планирует возродить линейку OnePlus Х. По словам редактора XDA Developers Макса Вайнбаха (Max Weinbach), компания обновит OnePlus X, но под другим названием.