Туалетная бумага, лекарства, зубная паста: дроны Wing произвели уже более тысячи доставок

Новости технологии:Google начал доставлять туалетную бумагу и продукты дронами.

В США, Австралии и Финляндии началась доставка туалетной бумаги и продуктов дронами. Об этом пишет The Verge со ссылкой на представителей корпорации Alphabet, в которую входит Google, которая начала заниматься доставкой через свою дочернюю компанию Wing.

За последние две недели дроны Wing совершили не менее 1 тыс. доставок в США, Австралии и Финляндии. Для использования этой функции покупателю необходимо просто поставить специальное приложение Wing.

Дроны могут разгоняться до скорости в 104 км/ч, а для доставки груза до покупателя им необходима площадь размером с коврик для пикника — дроны не будут садиться на землю, а просто опустят на веревке все купленные продукты.

По данным Wing, наибольшей популярностью у покупателей пользуются туалетная бумага, лекарства и зубная паста. Кроме того, люди начали часто покупать итальянскую пасту и детское питание. При этом использование дронов намного безопаснее, как для курьеров, так и для покупателей, во времени пандемии коронавирусной инфекции, отмечают в компании.