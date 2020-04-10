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Туалетная бумага, лекарства, зубная паста: дроны Wing произвели уже более тысячи доставок

Туалетная бумага, лекарства, зубная паста: дроны Wing произвели уже более тысячи доставок
03:05 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Google начал доставлять туалетную бумагу и продукты дронами.

В США, Австралии и Финляндии началась доставка туалетной бумаги и продуктов дронами. Об этом пишет The Verge со ссылкой на представителей корпорации Alphabet, в которую входит Google, которая начала заниматься доставкой через свою дочернюю компанию Wing.

За последние две недели дроны Wing совершили не менее 1 тыс. доставок в США, Австралии и Финляндии. Для использования этой функции покупателю необходимо просто поставить специальное приложение Wing.

Дроны могут разгоняться до скорости в 104 км/ч, а для доставки груза до покупателя им необходима площадь размером с коврик для пикника — дроны не будут садиться на землю, а просто опустят на веревке все купленные продукты.

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По данным Wing, наибольшей популярностью у покупателей пользуются туалетная бумага, лекарства и зубная паста. Кроме того, люди начали часто покупать итальянскую пасту и детское питание. При этом использование дронов намного безопаснее, как для курьеров, так и для покупателей, во времени пандемии коронавирусной инфекции, отмечают в компании.

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Google, Доставка, Дрон, Alphabet.
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