Microsoft: Запуск гибридного Surface Neo отложен на следующий год

Новости технологии:Компании Microsoft пришлось отложить выпуск складного планшета Surface Neo с двумя экранами в связи с пандемией коронавируса.

В октябре прошлого года компания Microsoft представила складной планшет с двумя экранами Surface Neo. Изначально старт продаж был запланирован на рождественские праздники 2020 года (конец года), но планы пришлось изменить.

По данным издания ZDNet, руководитель подразделения Surface Панос Панай (Panos Panay) объявил сотрудникам, что в этом году Microsoft не будет выпускать Surface Neo.

Похоже, причина во вспышке коронавируса, которая нарушила все производственные графики.

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Более того, по словам источников, компания остановила работу над Windows 10X - специальной версии операционной системы Windows 10 для устройств с двумя экранами. В этом году ни Microsoft, ни другие компании не выпустят гаджеты под управлением Windows 10X.

Вместо этого Microsoft сосредоточится на стабильности работы ОС для обычных устройств с одним экраном.

Напомним, Microsoft Surface Neo получил два 9-дюймовых дисплея, соединенных крепким шарниром, процессоры Intel 11 поколения, известные под кодовым названием Lakefield, и поддержку стилуса и специальной клавиатуры.