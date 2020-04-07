Скачать
Вторник, 07.04.2020
"Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции
"Дій вдома": В Украине запустили приложение для отслеживания соблюдения самоизоляции
Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека
Ученые рассказали, как долго COVID-19 живет в организме человека
Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
Сколько английские клубы потеряют от пандемии коронавируса
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"
От коронавируса умерла звезда фильма "Челюсти"

С "правильной" клавиатурой: Apple обновит MacBook Pro

С "правильной" клавиатурой: Apple обновит MacBook Pro
18:05 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Вслед за MacBook Air компания Apple собирается обновить ноутбук MacBook Pro.

Аналитик и блогер Джон Проссер (Jon Prosser) говорит, что если все пойдет хорошо, новая модель дебютирует уже в следующем месяце — в мае.

О том, что во втором квартале 2020 года нас ждут новые MacBook Air и MacBook Pro, говорил также аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Обновленный MacBook Air 2020 представили в марте, теперь пришла очередь MacBook Pro.

Джон Проссер говорит о 13-дюймовой модели, но источники говорят, что диагональ экрана может увеличиться до 14 дюймов. Такая же история была с 16-дюймовым MacBook Pro: диагональ увеличилась на 1 дюйм, а размеры остались такими же, как у 15-дюймового ноутбука.

IPad Pro 2020 получил функцию защиты от прослушивания

Нынешний 13-дюймовый MacBook Pro по-прежнему использует клавиатуру-бабочку, на которую не устают жаловаться пользователи: клавиши залипают и перестают работать после попадания пыли, мусора и крошек. Но новая модель должна получить клавиатуру с ножничным механизмом, как у MacBook Air 2020.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, MacBook Pro, Гаджеты, Технологии, MacBook, Обновление, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
05 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
В Чернобыльской зоне увеличилась площадь пожара
Немчинов: Перепись населения придется отложить
Немчинов: Перепись населения придется отложить
&quot;Примеры для всех нас&quot;: королева Елизавета II обратилась к медикам
"Примеры для всех нас": королева Елизавета II обратилась к медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь