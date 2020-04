С "правильной" клавиатурой: Apple обновит MacBook Pro

Аналитик и блогер Джон Проссер (Jon Prosser) говорит, что если все пойдет хорошо, новая модель дебютирует уже в следующем месяце — в мае.

О том, что во втором квартале 2020 года нас ждут новые MacBook Air и MacBook Pro, говорил также аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo). Обновленный MacBook Air 2020 представили в марте, теперь пришла очередь MacBook Pro.

Джон Проссер говорит о 13-дюймовой модели, но источники говорят, что диагональ экрана может увеличиться до 14 дюймов. Такая же история была с 16-дюймовым MacBook Pro: диагональ увеличилась на 1 дюйм, а размеры остались такими же, как у 15-дюймового ноутбука.

If everything goes well...

New 13” MacBook Pro (codename J223) coming next month. pic.twitter.com/2LGXy6w9Ya

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 4, 2020