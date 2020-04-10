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Huawei представила умный телевизор: особенности новинки

Huawei представила умный телевизор: особенности новинки
07:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости технологии:Компания Huawei выпустила свой первый умный телевизор.

Экран новинки от Huawei получил пиковую яркость 1000 кд/м2 и поддерживает расширенный динамический диапазон. Устройство работает под управлением операционной системы Harmony OS собственной разработки компании Huawei.

Интересные фишки

Особенностью устройства является выдвижная фронтальная камера с разрешением 24 Мп. Она оснащена сверхширокоугольным объективом, которая может использоваться для видеозвонков и управления жестами.

Телевизор работает под управлением системы HiSilicon Hi83559C с отдельным нейронным процессором NPU, который отвечает за работу персонального помощника, голосового управления и управления жестами.

Акустическая система 14 громкоговорителей с мощностью 75 Вт.

Кроме того, новый умный телевизор получил отдельный чип Hongu 898, который используется для оптимизации общего качества изображения.

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Цена

Новый Huawei OLED TV Vision X65 поступит в продажу с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Он оценен в 3500 долларов (98 тысяч гривен). Продажи начнутся 26 апреля. Правда, он будет эксклюзивным для китайского рынка.

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Гаджеты, Huawei, Телевизор, Технологии, Техно, Huawei OLED TV Vision X65.
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