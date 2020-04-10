Huawei представила умный телевизор: особенности новинки

Новости технологии:Компания Huawei выпустила свой первый умный телевизор.

Экран новинки от Huawei получил пиковую яркость 1000 кд/м2 и поддерживает расширенный динамический диапазон. Устройство работает под управлением операционной системы Harmony OS собственной разработки компании Huawei.

Интересные фишки

Особенностью устройства является выдвижная фронтальная камера с разрешением 24 Мп. Она оснащена сверхширокоугольным объективом, которая может использоваться для видеозвонков и управления жестами.

Телевизор работает под управлением системы HiSilicon Hi83559C с отдельным нейронным процессором NPU, который отвечает за работу персонального помощника, голосового управления и управления жестами.

"Huawei Vision X65 tanıtıldı! Üst seviye OLED TV

Huawei diğer teknoloji devleri ile benzer şekilde farklı ür... pic.twitter.com/KlDJXK3fH8 — Magazin Haber Ajansi (@mhaberajansi) April 9, 2020

Акустическая система 14 громкоговорителей с мощностью 75 Вт.

Кроме того, новый умный телевизор получил отдельный чип Hongu 898, который используется для оптимизации общего качества изображения.

Цена

Новый Huawei OLED TV Vision X65 поступит в продажу с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.

Он оценен в 3500 долларов (98 тысяч гривен). Продажи начнутся 26 апреля. Правда, он будет эксклюзивным для китайского рынка.