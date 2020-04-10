Онлайн-дискотека: В Minecraft состоится бесплатный музфестиваль

Новости технологии:В Minecraft устроят фестиваль.

Ночной клуб Elsewhere решил провести в игре Minecraft музыкальный фестиваль NetherMean. Событие начнется в 01:00 12 апреля, сообщается на сайте клуба.

Для фестиваля в игре уже построили точную копию клуба со сценой, танцевальной зоной и VIP-секцией. На фестивале выступит 17 рок-групп, среди которых American Football, Anamanaguchi, Drive45, Baths и другие исполнители.

Событие будет бесплатным, но пользователи могут купить VIP-билеты. Они предоставят доступ в закрытые секции клуба, а также возможность пообщаться с музыкантами. Все вырученные средства пойдут в благотворительные организации на борьбу с вирусом.

Напомним, в связи с карантином в сети появились онлайн-бар и онлайн-клуб. Онлайн-клуб United We Stream появился после того, как на карантин ушли заведения Берлина. Чтобы сохранить их уникальную культуру, а также поддержать сотрудников и посетителей, в сети и появился онлайн-проект. Онлайн-бар получил название Stay The Fuck Home Bar. В баре предусмотрена главная комната, которая вмещает до 12 посетителей и комнаты поменьше. Посетители могут общаться как с незнакомцами, так и с друзьями.