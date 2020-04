Skype анонсировала новый сервис без регистрации и скачивания приложения

Skype Meet Now позволяет всем желающим создать видеоконференцию без необходимости регистрироваться и скачивать приложение.

Для этого надо перейти на страницу Meet Now и нажать кнопку "Создать бесплатное собрание". После этого сервис генерирует ссылку, которую надо отправить собеседнику. По ней в конференции могут участвовать до 50 человек. У ссылки нет срока действия, поэтому ею можно пользоваться всегда. Пока такая возможность работает в браузерах Microsoft Edge и Google Chrome.

Кстати, Meet Now также интегрировали в приложение Skype на всех платформах. Сервис уже доступен пользователям.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx

