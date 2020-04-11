Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 10 апреля: ситуация с COVID-19 и дело против Черновол
Итоги дня 10 апреля: ситуация с COVID-19 и дело против Черновол
В Кабмине настроены сохранить рабочие места в Украине
В Кабмине настроены сохранить рабочие места в Украине
"Я почувствовал прилив энергии": Гэтжи отреагировал на отмену UFC 249
"Я почувствовал прилив энергии": Гэтжи отреагировал на отмену UFC 249
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля
Берещенье, Лазарева суббота: приметы и обряды на 11 апреля

Можно управлять голосом: Xiaomi представила умную стиральную машину

Можно управлять голосом: Xiaomi представила умную стиральную машину
08:12 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Ключевыми особенностями прибора стали модуль Wi-Fi для удаленного управления, поддержка голосовых команд для запуска без использования смартфона, а также значительная емкость.

Компания Xiaomi расширила каталог фирменной бытовой техники анонсом новой стиральной машины Internet Washing Machine and Dryer 1C.

Новинка поддерживает 22 различных режима стирки и возможность одновременной загрузки до 10 килограммов белья, сообщает Gizmochina.

Особенности Internet Washing Machine and Dryer 1C

Управлять ее функциями можно вручную, с помощью программы Mijia или с помощью голосовых команд виртуальном помощнику XiaoAI. По заявлению производителя, коэффициент стерилизации одежды при температуре 95 градусов составляет более 99,9%, а функция сушки позволяет в некоторых случаях обойтись без утюга после стирки.

Стиральная машина получила бесщеточный двигатель мощностью 0,96 кВтч с низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Максимальная скорость вращения барабана модели составляет 1 400 оборотов в минуту.

Значительная автономность и минимальный ценник: Xiaomi выпустила новые смарт-часы

Цена

В продажу в Китае стиральная машина Xiaomi Mijia Internet Washing Machine and Dryer 1C поступила 9 апреля по цене 295 долларов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Техно, Xiaomi, Стиральная машина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
04 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
05 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
В Минобразования объяснили ошибки в видеоуроках
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
Чего ждать от погоды на Вербное воскресенье
В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)
В Мукачево 10 человек выздоровели от коронавируса (Видео)
Рецепт дня: Карп в маринаде, запеченный на овощной &quot;подушке&quot;
Рецепт дня: Карп в маринаде, запеченный на овощной "подушке"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь