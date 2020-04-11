Можно управлять голосом: Xiaomi представила умную стиральную машину

Новости технологии:Ключевыми особенностями прибора стали модуль Wi-Fi для удаленного управления, поддержка голосовых команд для запуска без использования смартфона, а также значительная емкость.

Компания Xiaomi расширила каталог фирменной бытовой техники анонсом новой стиральной машины Internet Washing Machine and Dryer 1C.

Новинка поддерживает 22 различных режима стирки и возможность одновременной загрузки до 10 килограммов белья, сообщает Gizmochina.

Особенности Internet Washing Machine and Dryer 1C

Управлять ее функциями можно вручную, с помощью программы Mijia или с помощью голосовых команд виртуальном помощнику XiaoAI. По заявлению производителя, коэффициент стерилизации одежды при температуре 95 градусов составляет более 99,9%, а функция сушки позволяет в некоторых случаях обойтись без утюга после стирки.

Стиральная машина получила бесщеточный двигатель мощностью 0,96 кВтч с низким уровнем шума и высокой энергоэффективностью. Максимальная скорость вращения барабана модели составляет 1 400 оборотов в минуту.

Цена

В продажу в Китае стиральная машина Xiaomi Mijia Internet Washing Machine and Dryer 1C поступила 9 апреля по цене 295 долларов.