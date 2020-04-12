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iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода

iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода

iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода
14:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:В этом году ожидается выход сразу пяти моделей новых iPhone: преемника iPhone SE и четырех iPhone 12. Но вспышка коронавируса внесла свои коррективы в график Apple.

По прогнозам аналитика GF Securities Джеффа Пу (Jeff Pu), Apple немного сдвинула релиз обновлённой недорогой модели iPhone SE (или iPhone 9). Изначально смартфон должен был появиться в продаже еще в марте, но из-за проблем с производством сроки сдвинулись на несколько недель. По словам Джеффа, официальный анонс ожидается в середине апреля - скорее всего, уже на следующей неделе.

Напомним, это будет обновленная версия iPhone 8 с 4,7-дюймовым дисплеем, кнопкой Home, чипом A13, 3 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти.

Задержатся и новые iPhone 12. По прогнозам аналитика, техническое тестирование моделей с 5,4" и 6,1" экранами завершится в конце апреля, 6,7-дюймового iPhone 12 Pro - в середине мая.

Apple и Google вместе будут противостоять пандемии вируса COVID-19 с помощью Bluetooth

В результате все четыре новинки могут дебютировать, как и планировалось, в сентябре, только продажи топовой модели, скорее всего, отложат до октября.

Кстати, у Apple уже были подобные случаи. В 2018 году iPhone XS и iPhone XS Max были запущены в сентябре, а iPhone XR - в октябре. Годом ранее iPhone 8 и iPhone 8 Plus поступили в продажу в сентябре, а iPhone X - только в ноябре.

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Apple, iPhone, Дата, Apple iPhone SE, GF Securities, Джеффа Пу, Apple iPhone 12 Pro.
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