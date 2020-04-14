Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки
Выход из карантина: Глава Миздрава назвал вероятные сроки
"Веселый и умный парень": Бивол похвалил Усика
"Веселый и умный парень": Бивол похвалил Усика
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля

В работе Twitter опять произошел глобальный сбой

В работе Twitter опять произошел глобальный сбой
12:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Большинство проблем, по данным ресурса, связано с сайтом - 63%.

В социальной сети Twitter случился второй масштабный сбой за последние два дня. В ночь с 13 на 14 апреля пользователи соцсети столкнулись с серьезной проблемой в работе сервиса.

Как показывает ресурс DownDetector, который занимается отслеживанием глобальных проблем в работе популярных ресурсов, серьезные проблемы с соцсетью возникали у пользователей из таких стран:

  • США

  • Германия

  • Франция

  • Германия

  • Япония

Украину этот сбой практически не задел. Незначительные трудности с работой Twitter могли возникнуть только у киевлян.

Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусом: Google представил новый Doodle

Что не работало

Как показывает DownDetector, 62% пользователей жаловались на некорректную работу веб-версии Twitter. Еще 21% пострадавших заявили об ошибках в приложении Twitter для ОС Android. Еще 15% пользователей сказали о сбое в версии для iOS.

В частности, пользователи указывали на проблемы с авторизацией, а также на ошибки в работе программы.

Кстати, это уже второй крупный сбой Twitter за последние двое суток. 12 апреля пользователи также говорили о похожих проблемах с соцсетью. По состоянию на 11:30 14 апреля количество жалоб существенно снизилось.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Твиттер, Соцсети, Социальные сети, Технологии, Техно, Сбой в Твиттере.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
03 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
04 Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
05 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинская &quot;Мрия&quot; доставила в Польшу медицинский груз из Китая: видео
Украинская "Мрия" доставила в Польшу медицинский груз из Китая
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким
Карта коронавируса в Украине и мире 14 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире 14 апреля
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Чистый четверг в 2020 году - какого числа, приметы и традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь