Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle

Новости технологии:Сегодня, 14 апреля, Google выпустил новый doodle, которым выразил благодарность работникам общественного транспорта.

Компания Google продолжает благодарить людей, которые продолжают работать в сложных условиях пандемии коронавируса. Многие из них рискуют здоровьем и даже жизнью, обеспечивая нам комфортные условия жизни.

В новом дудле Google благодарит работникам общественного транспорта.

Уже по традиции, первая буква "G" в логотипе компании посылает сердце в автобус, в которого превратилась буква "е".

Серце - это своеобразная благодарность всем продавцам, которые продолжают работать во время пандемии коронавируса.

"Спасибо работникам общественного транспорта" - благодарит компания Google.

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой" - говорится в сообщении компании.

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

В течение следующих двух недель Doodles будут благодарить и других важных работников, которые имеют отношение к борьбе с пандемией, в том числе работников здравоохранения, служб скорой помощи и многих людей, поддерживающих такие услуги, как санитария, питание, общественный транспорт, школы и многое другое.