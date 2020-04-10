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Пятница, 10.04.2020
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Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle

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Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
07:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня, 10 апреля, Google выпустил новый doodle, которым выразил благодарность работникам сельского хозяйства за их работу во время пандемии коронавируса.

Google поделился следующим рисунком в своей серии дудлов, которыми компания благодарит тех, кто борется со вспышкой Covid-19.

Сегодня Doodle посвящен работникам сельского хозяйства.

Уже по традиции,  первая буква "G" в логотипе компании посылает сердце фермеру, в которого превратилась буква "е".  Серце - это своеобразная благодарность фермерам, которые продолжают работать во время пандемии.

 "Всем работникам сельского хозяйства, спасибо" - благодарит компания Google.

Где доступен этот дудл

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса. "Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой" - говорится в сообщении компании.

Google Doodles: Спасибо, помощники коронавируса:

Google представил новый Doodle: все о COVID-19

В течение следующих двух недель Doodles будут благодарить и других важных работников, которые имеют отношение к пандемии, в том числе работников здравоохранения, служб скорой помощи и многих людей, поддерживающих такие услуги, как санитария, питание, общественный транспорт, школы и многое другое. 

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