Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google

Новости технологии:Сегодня, 7 апреля, Google выпустил новый doodle, которым выразил благодарность работникам медицинской сферы за их работу во время пандемии.

Google поделился вторым рисунком в своей серии дудлов, в которой компания благодарит тех, кто борется со вспышкой коронавируса.

Сегодняшний Doodle посвящен медицинским работникам.

На главной странице Google в логотипе компании буква "G" посылает сердце медицинскому работнику в форме. Это своеобразная благодарность людям, которые, рискуя собственной жизнью, спасают зараженных вирусом людей.

"Сегодня мы хотели бы сказать: Всем докторам, медсестрам и медицинским работникам, спасибо." - благодарит Google.

Где доступен этот дудл

6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса. Вчерашний Doodle был посвящен научным исследователям, которые борются с пандемией COVID-19.