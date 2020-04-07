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Вторник, 07.04.2020
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Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google

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Спасибо всем врачам, медсестрам и медработникам: новый Doodle от Google
20:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости технологии:Сегодня, 7 апреля, Google выпустил новый doodle, которым выразил благодарность работникам медицинской сферы за их работу во время пандемии.

Google поделился вторым рисунком в своей серии дудлов, в которой компания благодарит тех, кто борется со вспышкой коронавируса.

Сегодняшний Doodle посвящен медицинским работникам.

На главной странице Google в логотипе компании  буква "G" посылает сердце медицинскому работнику в форме. Это своеобразная благодарность людям, которые, рискуя собственной жизнью, спасают зараженных вирусом людей.

"Сегодня мы хотели бы сказать: Всем докторам, медсестрам и медицинским работникам, спасибо." - благодарит Google.

Где доступен этот дудл

Google представил новый Doodle: все о COVID-19

6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса. Вчерашний  Doodle был посвящен научным исследователям, которые борются с пандемией COVID-19.

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Все по теме:

Google, Технологии, Пандемия, Гугл, Коронавирус, Doodle, Техно, Дудл, 7 апреля, Гугл дудл, Covid-19, Борьба с коронавирусом.
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