Спасибо всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью: Google представил новый Doodle

Новости технологии:Сегодня, 13 апреля, Google выпустил новый doodle, которым выразил благодарность всем, кто помогает бороться с короновирусной болезнью.

Сегодня Doodle посвящен работникам сельского хозяйства.

Уже по традиции, первая буква "G" в логотипе компании посылает сердце продуктовому работнику, в которого превратилась буква "е".

Серце - это своеобразная благодарность всем продавцам, которые продолжают работать во время пандемии коронавируса.

"Всем, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью" - благодарит компания Google.

Где доступен этот дудл

Напомним, что 6 апреля Google запустила выпуск серии дудлов, которыми говорят спасибо тем людям, которые противодействуют распространению вируса.

"Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы узнать и почтить многих из них на передовой" - говорится в сообщении компании.

Google Doodles: Спасибо, помощники в борьбе с коронавирусом:

В течение следующих двух недель Doodles будут благодарить и других важных работников, которые имеют отношение к борьбе с пандемией, в том числе работников здравоохранения, служб скорой помощи и многих людей, поддерживающих такие услуги, как санитария, питание, общественный транспорт, школы и многое другое.