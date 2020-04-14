Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Зеленский анонсировал прибытие в Украину еще 11 самолетов с медоборудованием (Видео)
Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
Смертность COVID-19: кто в группе риска из-за коронавируса
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
УЕФА решит судьбу футбола 21-22 апреля
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

Как у Apple: смартфоны Google получат процессоры собственного "приготовления"

Как у Apple: смартфоны Google получат процессоры собственного "приготовления"
21:55 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Разработка должна помочь компании лучше конкурировать с Apple, которая уже давно оснащает свои устройства собственными чипсетами.

Компания Google достигла значительных успехов в разработке собственного процессора для будущих смартфонов Pixel и для Chromebook.

Такой ход техногиганта позволит ему в будущем полностью отказаться от услуг Qualcomm, которая поставляет свои процессоры для смартфонов Pixel, сообщает Axios.

Особенности нового процессора Google

Чип с кодовым названием Whitechapel разработан в сотрудничестве с Samsung. Отмечается, что Google использует современный 5-нанометровый техпроцесс. Компания уже получила первые рабочие образцы, однако ожидается, что серийные чипы не будут готовы к использованию в устройствах Pixel до следующего года. В перспективе Google может выпускать процессоры и для Chromebook, но это будет нескоро.

Google снизила цену на флагманский Google Pixel 4: причина

Whitechapel включает оптимизацию технологии машинного обучения Google. Часть аппаратных возможностей также направлена на повышение производительности и функциональности голосового помощника Google Assistant. Google постепенно наращивает свои полупроводниковые мощности . Так, например, смартфоны Pixel уже содержат специальные чипы для задач машинного обучения и обработки изображений. Поисковый гигант нанял ряд экспертов в этой области, включая бывших сотрудников Apple и Intel.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Google, Разработка, Процессор, Смартфоны, Технологии, Чип, Техно, Pixel.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
02 Роскошные поздравления с днем рождения в стихах и картинках на 14 апреля
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 апреля
04 Великий вторник 14 апреля: что обязательно нужно сделать в этот день
05 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
ВОЗ: Мир еще не прошел пик пандемии COVID-19
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила чрезвычайное положение
Эпидемия COVID-19: Румыния на месяц продлила ЧП
Кличко рассказал, при каких условиях и когда ослабят карантин в столице
Кличко: при каких условиях ослабят карантин в Киеве
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 14 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь