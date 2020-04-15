Play At Home: Sony даст игрокам возможность бесплатно поиграть в серию игр Uncharted

Новости технологии:Sony позволит бесплатно играть в популярные видеоигры.

Компания Sony представила новую инициативу, которая призвана помочь как геймерам, которые вынуждены укрыться дома на время карантина, так и независимым игровым студиям, пострадавшим от ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Президент и генеральный директор Sony Interactive Джим Райан объявил, что в рамках программы Play At Home, пользователи получат возможность скачать бесплатно в некоторые из ставших уже классическими видеоигр. Речь, в частности, идет о знаменитой серии студии Naughty Dog под названием Uncharted, которая включает "Uncharted: Drake`s Fortune", "Uncharted 2: Among Thieves" и "Uncharted 3: Drake`s Deception".

Эта функция будет доступна с 20.00 с 15 апреля по 5 мая.

"Мы не можем представить себе лучшего времени для путешествия по всему миру с Натаном Дрейком, культовым актерским составом и захватывающим игровым процессом охоты за сокровищами. В эти дни физического дистанцирования фанаты обратились к играм как отвлекающему средству и способу развлечения", - прокомментировал Райан. Помимо бесплатных игр, Sony Interactive также сформировала фонд в размере 10 миллионов долларов для поддержки независимых разработчиков.