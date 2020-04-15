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Коронавирус бьет по Starlink: SpaceX перенесла запуск на орбиту очередных 60 спутников

Коронавирус бьет по Starlink: SpaceX перенесла запуск на орбиту очередных 60 спутников
01:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости технологии:SpaceX перенесла, как минимум, на неделю запуск на орбиту очередной партии из 60 мини-спутников.

Американская компания SpaceX перенесла, как минимум, на неделю запуск на орбиту очередной партии из 60 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил сайт Spaceflightnow, ссылаясь на информированные источники.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с 60 спутниками Starlink планировалось осуществить в четверг с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), несмотря на пандемию коронавируса в США.

По данным командования космодрома, в настоящее время там предпринимаются необходимые меры предосторожности для того, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Откладываются практически все запланированные космические запуски.

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Как сообщалось, 18 марта SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 360 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

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Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

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Коронавирус, SpaceX, Starlink, Covid-19.
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