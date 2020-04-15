Фанатам Pokémon: Razer выпустила стильные наушники

Новости технологии:Razer выпустил наушники для фанатов Pokémon.

Американский производитель аксессуаров и гаджетов Razer представил новые беспроводные наушники Pikachu True Wireless Earbuds для фанатов Pokémon.

Гарнитура представляет собой наушники-вкладыши Hammerhead, окрашенные в жёлтый цвет и с силуэтом Пикачу вместо логотипа Razer. Зарядный кейс выполнен в форме покебола со встроенной в кнопку светодиодной подсветкой. Наушники поставляются со специальным ремешком на запястье.

Как и оригинальные Hammerhead, Pikachu Earbuds оснащены 13-мм динамиками и защищены от влаги по стандарту IPX4. Гаджет оснащён игровым режимом с задержкой до 60 мс. Стандартные голосовые подсказки Hammerhead в этой версии заменили на подсказки покемона Пикачу.

Сами наушники могут проработать без подзарядки 3 часа, а благодаря зарядному футляру общее время автономной работы составляет 15 часов.

Пока наушники доступны только на китайской площадке Tmall по цене 849 юаней (~3250 гривень).