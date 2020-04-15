В Apple открыли доступ к данным о передвижении людей для борьбы с COVID-19

Новости технологии:В мире по состоянию на 15 апреля коронавирусом инфицированы 2 млн человек.

Компания Apple выпустила инструмент анализа данных Apple Maps, который поможет службам здравоохранения мира проанализировать, как пользователи передвигаются во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Apple выпустила инструмент для анализа тенденций данных передвижения от Apple Maps, чтобы поддержать эффективную работу, проводимую по всему миру, для смягчения распространения COVID-19", - говорится в заявлении.

Данные о передвижении пользователей могут предоставить полезную информацию местным органам власти и органам здравоохранения, отметили в компании.

В Apple заверили, что продолжают заботиться о защите частной информации своих пользователей, и личности пользователей при определении запросов о маршрутах останутся неразглашенными.