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В YouTube Music добавят вкладку Explore с новыми плейлистами: обновления Google (Фото)

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В YouTube Music добавят вкладку Explore с новыми плейлистами: обновления Google (Фото)
19:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter.com

Новости технологии:Google продолжает улучшать свой музыкальный сервис YouTube Music.

Недавно разработчики изменили дизайн плеера, а сейчас добавили в приложение вкладку Explore.

Она заменила раздел Hotlist, который был в YouTube Music с момента анонса. Новая вкладка призван помочь пользователям быстрее находить треки, а также альбомы исполнителей.

Кроме этого, в разделе Explore будут отображаться новые поступления артистов, а ещё музыка по жанрам и настроению. Как это выглядит показано на изображениях ниже:

Теперь все будет работать намного удобнее: YouTube получит новую функцию закладок

Нововведение появится у всех пользователей Android в ближайшее время. Кстати, его также должны добавить в веб версию плеера.

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Google, YouTube, Обновление, Explore, Вкладка, YouTube Music.
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