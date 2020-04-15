В YouTube Music добавят вкладку Explore с новыми плейлистами: обновления Google (Фото)

Новости технологии:Google продолжает улучшать свой музыкальный сервис YouTube Music.

Недавно разработчики изменили дизайн плеера, а сейчас добавили в приложение вкладку Explore.

Она заменила раздел Hotlist, который был в YouTube Music с момента анонса. Новая вкладка призван помочь пользователям быстрее находить треки, а также альбомы исполнителей.

Кроме этого, в разделе Explore будут отображаться новые поступления артистов, а ещё музыка по жанрам и настроению. Как это выглядит показано на изображениях ниже:

Нововведение появится у всех пользователей Android в ближайшее время. Кстати, его также должны добавить в веб версию плеера.