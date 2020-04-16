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КПД почти 50%: новая солнечная батарея установила рекорд производительности

КПД почти 50%: новая солнечная батарея установила рекорд производительности
01:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Солнечная батарея установила новый рекорд эффективности - почти 50%.

Новая солнечная батарея установила рекорд эффективности. Исследователи из США сообщили, что она может преобразовывать свет в электричество с КПД 47,1%. Вариация той же ячейки установила рекорд эффективности при непостоянном освещении на уровне 39,2%.

Ученые из Национальной лаборатории по возобновляемым источникам энергии (NREL) в США установили новый мировой рекорд эффективности преобразования солнечной энергии. Они сделали это благодаря инновационному элементу, который преобразует свет в электричество с КПД почти 50%.

Они использовали "шестипереходный" элемент, в котором есть 140 слоев полупроводниковых материалов для достижения коэффициента преобразования в 47,1%. Это новый рекорд — исследователи превзошли результат в 46%, установленный Институтом Фраунгофера в Германии.

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При создании устройства исследователи NREL опирались на материалы III-V, они обладают широким спектром свойств поглощения света. Каждое из шести соединений ячейки специально подбирали для захвата света из определенной части спектра.

Для максимальной эффективности ученые создали 140 слоев из комбинации различных материалов.

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"Это устройство демонстрирует необычайный потенциал многослойных солнечных батарей. В ближайшее время мы достигнем эффективности в 50%", — заявил ведущий исследователь и главный научный сотрудник группы высокоэффективной фотоэлектрической кристаллографии NREL Джон Гайш.

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Все по теме:

Электроэнергия, Солнечная батарея, NREL.
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