Электроника в пульверизаторе: представлен инновационный способ создания "умных" поверхностей (Видео)

Группа инженеров научилась распылять большие активные электрические интерфейсы на стену. Любой человек сможет с помощью специального софта создать схему для нанесения трафаретов, после чего нанести их на стену, раскрасив его через баллончик проводящим составом и краской. Исследование инженеров из Массачусетского технологического института будет представлено на конференции CHI 2020.
Новые распыляемые электрические интерфейсы можно подстраивать под конкретные проекты, необходимые размеры и форму исходной поверхности. В специальном плагине через 3D-редактор Blender пользователь сможет создать модель объекта, на который необходимо нанести напыляемый интерфейс.
После этого ему нужно выбрать стандартные электрические компоненты — датчик прикосновения, слайдер, светящуюся область и проводящие дорожки. После этого — построить электрическую схему устройства.
В итоге редактор выдает эскиз для трафарета, который можно вырезать с помощью плоттера. Для нанесения интерфейса необходимо взять окрасочный пистолет и нанести медную краску для создания проводящих частей. Для создания светящихся частей ученые предлагают использовать диэлектрический, электролюминесцентный и прозрачный проводящий слои.
После нанесения краски к проводящим дорожкам необходимо подключить управляющую плату Arduino с программой, которую разработчики сами написали для этого проекта. С ее помощью можно обрабатывать данные от медных электродов и передавать команды на другие устройства.
В качестве эксперимента ученые представили стену, которая позволят переключать песни, а также гаджет для управления настольной лампой.
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