Facebook создает "теневую" версию себя: там будут боты вместо пользователей

Новости технологии:Facebook создаст симуляцию самого себя - с ботами вместо реальных пользователей.

Facebook создаст симуляцию самого себя — с ботами вместо реальных пользователей. Планируется, что симуляция будет максимально похожа на оригинальную версию соцсети, — а боты будут имитировать поведение и комментарии людей. Об этом пишет The Verge.

"Теневой" Facebook, как его называет издание, по замыслу авторов должен стать полной концептуальной копией соцсети — к тому же, он будет создан на основе кода оригинальной версии.

Главная цель проекта — поиск багов в работе социальной сети. В компании считают, что боты помогут найти их быстрее и эффективнее, чем реальные пользователи.

В частности, инженеры планируют проверить, насколько легко будет ботам-мошенникам получить личные данные ботов-пользователей и как на доступность той или иной схемы повлияют обновления.

Издание сравнивает "теневой" Facebook с вселенной сериала "Мир дикого Запада" (Westworld), в котором антропоморфные дроиды развлекают людей в одноименном парке. Проект даже получил название WESworld.