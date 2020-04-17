Выйдет летом: Crysis Remastered официально анонсирован (Видео)

Новости технологии:Ремастер Crysis выйдет "этим летом" - его делают совместно с Saber Interactive.

После ряда утечек Crytek официально анонсировала Crysis Remastered. Обновлённая игра выйдет на ПК, Xbox One, PS4 и Switch летом 2020 года.

Судя по описанию, в комплект войдёт и дополнение Crysis: Warhead — так как разработчики указали «кампании» во множественном числе.

В Crytek обещают:

HD-текстуры

Темпоральное сглаживание (TAA)

SSDO (Screen Space Directional Occlusion)

SVOGI (глобальное освещение на базе вокселей)

Обновлённый до современных стандартов эффект глубины резкости

Новые настройки освещения

Улучшенное размытие движения

Parallax occlusion mapping

Эффекты частиц

Объёмный туман

Софтверный рейтрейсинг

Улучшенный SSR

Вместе с Crytek проектом занимается Saber Interactive, которая сделала порты на Nintendo Switch «Ведьмака 3» и Vampyr.

Первый Crysis вышел в ноябре 2007 года — игра стала своего рода развитием идей Far Cry, когда Ubisoft решила развивать эту франшизу самостоятельно. Шутер обладал выдающимися на тот момент системными требованиями и превратился в мем для ПК-геймеров.