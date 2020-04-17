Выйдет летом: Crysis Remastered официально анонсирован (Видео)

После ряда утечек Crytek официально анонсировала Crysis Remastered. Обновлённая игра выйдет на ПК, Xbox One, PS4 и Switch летом 2020 года.
Судя по описанию, в комплект войдёт и дополнение Crysis: Warhead — так как разработчики указали «кампании» во множественном числе.
В Crytek обещают:
Вместе с Crytek проектом занимается Saber Interactive, которая сделала порты на Nintendo Switch «Ведьмака 3» и Vampyr.
Первый Crysis вышел в ноябре 2007 года — игра стала своего рода развитием идей Far Cry, когда Ubisoft решила развивать эту франшизу самостоятельно. Шутер обладал выдающимися на тот момент системными требованиями и превратился в мем для ПК-геймеров.