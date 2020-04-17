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Выйдет летом: Crysis Remastered официально анонсирован (Видео)

Выйдет летом: Crysis Remastered официально анонсирован (Видео)
03:40 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости технологии:Ремастер Crysis выйдет "этим летом" - его делают совместно с Saber Interactive.

После ряда утечек Crytek официально анонсировала Crysis Remastered. Обновлённая игра выйдет на ПК, Xbox One, PS4 и Switch летом 2020 года.

Судя по описанию, в комплект войдёт и дополнение Crysis: Warhead — так как разработчики указали «кампании» во множественном числе.

В Crytek обещают:

  • HD-текстуры
  • Темпоральное сглаживание (TAA)
  • SSDO (Screen Space Directional Occlusion)
  • SVOGI (глобальное освещение на базе вокселей)
  • Обновлённый до современных стандартов эффект глубины резкости
  • Новые настройки освещения
  • Улучшенное размытие движения
  • Parallax occlusion mapping
  • Эффекты частиц
  • Объёмный туман
  • Софтверный рейтрейсинг
  • Улучшенный SSR

Вместе с Crytek проектом занимается Saber Interactive, которая сделала порты на Nintendo Switch «Ведьмака 3» и Vampyr.

На что-то намекают: твиттер-аккаунт Crysis "вышел из спячки" спустя три года молчания

Первый Crysis вышел в ноябре 2007 года — игра стала своего рода развитием идей Far Cry, когда Ubisoft решила развивать эту франшизу самостоятельно. Шутер обладал выдающимися на тот момент системными требованиями и превратился в мем для ПК-геймеров.

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Игры, Crysis, Crytek.
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