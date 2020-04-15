На что-то намекают: твиттер-аккаунт Crysis "вышел из спячки" спустя три года молчания

Новости технологии:Официальный твиттер Crysis "ожил" после трёх лет молчания.

13 апреля в Твиттер-аккаунте серии шутеров Crysis появилась первая запись за несколько лет — предыдущий пост в микроблоге опубликовали в декабре 2016-го.

Судя по всему, разработчики намекали на продолжение серии или ремастер уже вышедших игр ещё с начала апреля. Когда официальный сайт обновился и там появилась анимация с солдатом в нанокостюме, многие приняли это за первоапрельскую шутку.

Но, похоже, студия действительно готовит некий анонс.

RECEIVING DATA — Crysis (@Crysis) April 13, 2020

Никакой дополнительной информации о следующем проекте по франшизе при этом не появилось, но на твит ответили с официальной учётной записи Xbox.

This is not a drill! pic.twitter.com/Gtq01HCVJS — Xbox (@Xbox) April 13, 2020

Последняя на данный момент игра по франшизе, Crysis 3, вышла в 2013 году. С тех пор студия Crytek, занимавшаяся всеми тремя частями, практически не развивала серию. После выхода финальной игры трилогии разработчики утверждали, что у них есть планы, но делать прямое продолжение они не собираются.

Действие шутеров серии Crysis разворачивалось вокруг американских солдат, которые носят особые костюмы-экзоскелеты, защищающие их и дающие им сверхспособности — силу, скорость и невидимость. Главные герои игр боролись с другими военными, наёмниками и инопланетянами.