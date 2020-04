На что-то намекают: твиттер-аккаунт Crysis "вышел из спячки" спустя три года молчания

13 апреля в Твиттер-аккаунте серии шутеров Crysis появилась первая запись за несколько лет — предыдущий пост в микроблоге опубликовали в декабре 2016-го.

Судя по всему, разработчики намекали на продолжение серии или ремастер уже вышедших игр ещё с начала апреля. Когда официальный сайт обновился и там появилась анимация с солдатом в нанокостюме, многие приняли это за первоапрельскую шутку.

Но, похоже, студия действительно готовит некий анонс.

Никакой дополнительной информации о следующем проекте по франшизе при этом не появилось, но на твит ответили с официальной учётной записи Xbox.

This is not a drill! pic.twitter.com/Gtq01HCVJS

— Xbox (@Xbox) April 13, 2020