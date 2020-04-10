Сыграй в игру - помоги NASA: агентству нужна помощь добровольцев в создании карты коралловых рифов

НАСА поменяло задачи некоторых из своих устройств, которые изначально фотографировали звезды, теперь они изучают океан. Но ученым нужна помощь добровольцев — поэтому агентство создало игру, в которой пользователи анализируют 3D-изображения, чтобы обнаружить и классифицировать коралловые рифы. Это помогает тренировать суперкомпьютер НАСА, который тоже учится этим действиям.
В игре используются фотографии, полученные с помощью оборудования НАСА, которое она разместила на беспилотных летательных аппаратах и самолетах. Эти камеры с "жидкостным линзированием" компенсируют оптические искажения, создаваемые пульсациями и волнами воды над коралловыми рифами, создавая более четкое изображение.
Игроки узнают о различных видах кораллов, а затем указывают на то, где они видят рифы в 3D-рендеринге. Чем больше людей играет, тем быстрее учится нейронная сеть компьютера. Она должна научиться сортировать фотографии, не прибегая к помощи человека.
Исследователи объяснили, что эти экосистемы находятся под угрозой, поэтому важно получить более глубокое представление о коралловых рифах. Создавая карту, ученые смогут найти способ их сохранения, несмотря на ущерб, наносимый повышением температуры океана, загрязнением окружающей среды и другими причиняемыми вред факторами.
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