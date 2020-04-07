Ученые определили возраст китовой акулы: помогла атомная бомба

Новости науки:Обычным способом установить продолжительность ее жизни не удавалось - дело в том, что у акул и скатов почти отсутствуют костные структуры, отолиты.

Испытания атомной бомбы во время холодной войны помогли определить возраст китовой акулы. Исследование ученых из Австралийского института морских наук опубликовано в журнале Frontiers in Marine Science.

Для оценки возраста и продолжительности жизни рыб ученые используют анализ отолитов — твердых костных образований, которые достаточно долго сохраняются в воде и в почве. У акул и скатов такие структуры почти отсутствуют.

В новой работе исследователи попытались оценить продолжительность жизни китовых акул, которые, как предполагают ученые, находятся на грани вымирания. До сих пор биологи пытались оценивать возраст по спинным позвонкам китовых акул, они имеют отчетливые полосы, которые появляются подобно кольцам на деревьях. Однако одни исследования показали, что новое кольцо формируется каждый год, в то время как другие пришли к выводу, что это происходит каждые шесть месяцев.

В поисках более точного метода определения возраста исследователи обратились к анализу радиоактивных элементов в тканях акул. В частности, они проследили за полураспадом углерода-14, радиоактивного элемента, который образовался в результате испытаний ядерных бомб США, Советским Союзом, Великобританией, Францией и Китаем в 50–60-х годах прошлого века.

Углерод-14 — это естественный радиоактивный элемент, который часто используется археологами и историками для датирования древних костей и артефактов. Скорость его распада постоянна и легко измеряется, что делает его идеальным для оценки возраста не более 300 лет.

Проанализировав содержание этого элемента в тканях акул, ученые пришли к выводу, что одна полоса на спинных позвонках рыбы появляется раз в год. Это позволило определить возраст китовых акул — они живут от 50 до 100 лет.

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