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Оно живое? У гигантских вирусов нашли признаки живых существ

Оно живое? У гигантских вирусов нашли признаки живых существ
02:25 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: из открытых источников

Новости науки:Биологи обнаружили у гигантских вирусов признаки живых существ.

Американские биологи обнаружили у гигантских вирусов признаки живых существ. Результаты исследования ученых из Политехнического университета Виргинии опубликованы в журнале Nature Communications.

Гигантские вирусы были обнаружены только в 1992 году — они в десятки раз больше обычных вирусов, а их геномы настолько крупные, что их всегда относили к бактериям и практически не изучали. При этом, если обычный вирус по ряду причин не считается живым существом, то у гигантских вирусов постепенно ученые обнаруживают особенности, которые характерны только для живых организмов.

В частности, в их сложном геноме ученые обнаружили гены, способные контролировать метаболические процессы, хотя у самих гигантских вирусов метаболизма нет. При этом у других типов вирусов таких генов нет.

Исследователи провели анализ общедоступных баз метагеномов, из которых они собрали предполагаемые геномы 501 различных типов гигантских вирусов, относящихся к группе крупных ядерно-цитоплазматических ДНК-содержащих вирусов (NCLDV), в основном обитающих в водной среде. Ученые работали только с теми участками ДНК, которые содержали хотя бы четыре из пяти генов, характерных для NCLDV, и имели не меньше 100 тысяч пар оснований.

Оказалось, что гигантские вирусы несут в себе огромное разнообразие генов, вовлеченных в аспекты клеточного метаболизма, включая такие процессы, как поглощение питательных веществ, сбор света и метаболизм азота.

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Биология, Вирусы, Микробиология, Гигантские вирусы.
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