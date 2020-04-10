Оно живое? У гигантских вирусов нашли признаки живых существ

Американские биологи обнаружили у гигантских вирусов признаки живых существ. Результаты исследования ученых из Политехнического университета Виргинии опубликованы в журнале Nature Communications.
Гигантские вирусы были обнаружены только в 1992 году — они в десятки раз больше обычных вирусов, а их геномы настолько крупные, что их всегда относили к бактериям и практически не изучали. При этом, если обычный вирус по ряду причин не считается живым существом, то у гигантских вирусов постепенно ученые обнаруживают особенности, которые характерны только для живых организмов.
В частности, в их сложном геноме ученые обнаружили гены, способные контролировать метаболические процессы, хотя у самих гигантских вирусов метаболизма нет. При этом у других типов вирусов таких генов нет.
Исследователи провели анализ общедоступных баз метагеномов, из которых они собрали предполагаемые геномы 501 различных типов гигантских вирусов, относящихся к группе крупных ядерно-цитоплазматических ДНК-содержащих вирусов (NCLDV), в основном обитающих в водной среде. Ученые работали только с теми участками ДНК, которые содержали хотя бы четыре из пяти генов, характерных для NCLDV, и имели не меньше 100 тысяч пар оснований.
Оказалось, что гигантские вирусы несут в себе огромное разнообразие генов, вовлеченных в аспекты клеточного метаболизма, включая такие процессы, как поглощение питательных веществ, сбор света и метаболизм азота.
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