Выглядит как пришелец: близ Австралии нашли 50-метровую сифонофору (Фото, Видео)

Ученые обнаружили 50-метровую колонию зооидов в океане у Австралии. Об этом говорится в аккаунте в Twitter профессора Университета Северной Каролины Эшвилл.
Зооид — это один организм, являющийся частью большой живой колонии. Этот образ жизни был перенят животными из отдельных несвязанных друг с другом таксонов. Зооиды многоклеточные, их структура похожа на структуру других одиночных животных. Зооиды могут быть связаны друг с другом тканью или даже иметь общий экзоскелет. По сути, каждый зооид является как уникальным организмом, так и маленькой частью огромного живого организма.
Экспедиция Ningaloo Canyons недавно столкнулась с одной из таких колоний, изучая практически не исследованную, но биологически богатую часть океана у побережья Западной Австралии. Колония полностью состоит из крошечных медуз.
Размер найденной колонии зооидов составляет не менее 50-метров. Она состоит из как минимум миллиона организмов, соединенных между собой. Они делятся добычей друг с другом, пропуская питательные вещества вдоль основного стебля, к которому они все подключены — вертикальной ветви, которая также служит проходом для нервных сигналов.
Check out this beautiful *giant* siphonophore Apolemia recorded on #NingalooCanyons expedition. It seems likely that this specimen is the largest ever recorded, and in strange UFO-like feeding posture. Thanks @Caseywdunn for info @wamuseum @GeoscienceAus @CurtinUni @Scripps_Ocean pic.twitter.com/QirkIWDu6S
— Schmidt Ocean (@SchmidtOcean) April 6, 2020
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