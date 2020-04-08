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Можно помочь в спасении мира: игрокам Borderlands 3 предложили заняться наукой (Видео)

Можно помочь в спасении мира: игрокам Borderlands 3 предложили заняться наукой (Видео)
04:58 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Твиттер

Новости науки:В Borderlands 3 добавили мини-игру, которая поможет учёным в борьбе с болезнями.

Сейчас тема охраны человеческого здоровья особенно актуальна. Ускорить изыскания учёных призвана Borderlands Science — мини-игра, встроенная в Borderlands 3.

В анонсирующем ролике доктор Маим Бялик (Mayim Bialik; Эми Фара Фаулер из "Теории Большого взрыва") рассказывает, что 57 % клеток в человеческом теле чужеродны. Некоторые микробы могут вызывать воспалительные заболевания кишечника, диабет, аутизм, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рак, ожирение, аллергию и многие другие недуги. Borderlands Science поможет учёным мужам систематизировать микробы.

Как и другие существа, микробы состоят из ДНК. Схожие виды микроорганизмов имеют схожие цепочки. Схожие, но не идентичные — из-за этого компьютерный анализ содержит массу мелких ошибок, что затрудняет машинную обработку. В Borderlands Science пользователь изучает крошечные порции данных, систематизируя их и выявляя оплошности.

По геймплею развлечение напоминает традиционные "казуалки". Цепочки ДНК представлены в виде разноцветных клеток. Ваша задача — сортировать клетки одного цвета по рядам. Иногда расставить фигуры идеально не получится, но это не страшно — игра всё равно позволит исследователям совершенствовать алгоритм анализа, доступный всему научному сообществу.

Совместная работа учёных и простых геймеров может привести к созданию универсального каталога микробов, а он откроет дорогу к прорывам в медицине, питании, физической культуре и не только.

Есть и внутриигровая мотивация заходить в Science — в ней выдают валюту, которая тратится на усиления для персонажей Borderlands 3.

Аркадный автомат с Borderlands Science установлен на корабле "Убежище III", в лазарете доктора Таннис.

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Все по теме:

Бактерии, ДНК, Игры, Биология, Микробиология, Borderlands 3.
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