Можно помочь в спасении мира: игрокам Borderlands 3 предложили заняться наукой (Видео)

Сейчас тема охраны человеческого здоровья особенно актуальна. Ускорить изыскания учёных призвана Borderlands Science — мини-игра, встроенная в Borderlands 3.
В анонсирующем ролике доктор Маим Бялик (Mayim Bialik; Эми Фара Фаулер из "Теории Большого взрыва") рассказывает, что 57 % клеток в человеческом теле чужеродны. Некоторые микробы могут вызывать воспалительные заболевания кишечника, диабет, аутизм, болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, рак, ожирение, аллергию и многие другие недуги. Borderlands Science поможет учёным мужам систематизировать микробы.
Как и другие существа, микробы состоят из ДНК. Схожие виды микроорганизмов имеют схожие цепочки. Схожие, но не идентичные — из-за этого компьютерный анализ содержит массу мелких ошибок, что затрудняет машинную обработку. В Borderlands Science пользователь изучает крошечные порции данных, систематизируя их и выявляя оплошности.
По геймплею развлечение напоминает традиционные "казуалки". Цепочки ДНК представлены в виде разноцветных клеток. Ваша задача — сортировать клетки одного цвета по рядам. Иногда расставить фигуры идеально не получится, но это не страшно — игра всё равно позволит исследователям совершенствовать алгоритм анализа, доступный всему научному сообществу.
Совместная работа учёных и простых геймеров может привести к созданию универсального каталога микробов, а он откроет дорогу к прорывам в медицине, питании, физической культуре и не только.
Есть и внутриигровая мотивация заходить в Science — в ней выдают валюту, которая тратится на усиления для персонажей Borderlands 3.
Аркадный автомат с Borderlands Science установлен на корабле "Убежище III", в лазарете доктора Таннис.
Вам также может быть интересно:
Испытания атомной бомбы во время холодной войны помогли определить возраст китовой акулы.
Пандемия коронавируса доказала антропогенный характер потепления
Океан можно спасти за 30 лет, нужны лишь $20 млрд ежегодно
Из-за глобального потепления у соловьев станут короче крылья. По этой причине они могут вымереть.
Потепление морской воды, особенно в феврале этого года, ученые считают причиной масштабной гибели кораллов самого большого на планете рифа.