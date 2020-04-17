Колесики по цене смартфона: Apple запустила продажу аксессуара для Mac Pro

Новости технологии:Apple начала продажи колесиков и ножек для ПК Mac Pro - по цене флагманского смартфона.

Летом прошлого года компания Apple представила новый ПК Mac Pro, который благодаря своему дизайну сразу же стал героем мемов. Теперь же Apple начала продажи нескольких аксессуаров к нему.

Первый аксессуар — это колесики, с помощью которых компьютер можно будет перемещать по квартире или офису. Их можно было купить и раньше, но только вместе с Mac Pro, заплатив дополнительно $399.

Дорого? А вот и нет. Теперь набор из четырех колес из хромированной нержавеющей стали и резины можно купить отдельно — за внушительные $699.

За эти же деньги можно купить неплохой флагманский смартфон. Либо добавить сотню и купить сразу два новеньких iPhone SE, которые дебютировали вчера.

Кому не по душе колесики, Apple предлагает также ножки из нержавеющей стали. Стоят они дешевле, но тоже немало — $299.

В оба комплекта входит фирменный шестигранный ключ, но, согласно инструкции, могут потребоваться и другие инструменты.