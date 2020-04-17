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Колесики по цене смартфона: Apple запустила продажу аксессуара для Mac Pro

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Колесики по цене смартфона: Apple запустила продажу аксессуара для Mac Pro
04:02 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Apple начала продажи колесиков и ножек для ПК Mac Pro - по цене флагманского смартфона.

Летом прошлого года компания Apple представила новый ПК Mac Pro, который благодаря своему дизайну сразу же стал героем мемов. Теперь же Apple начала продажи нескольких аксессуаров к нему.

Первый аксессуар — это колесики, с помощью которых компьютер можно будет перемещать по квартире или офису. Их можно было купить и раньше, но только вместе с Mac Pro, заплатив дополнительно $399.

Дорого? А вот и нет. Теперь набор из четырех колес из хромированной нержавеющей стали и резины можно купить отдельно — за внушительные $699.

За эти же деньги можно купить неплохой флагманский смартфон. Либо добавить сотню и купить сразу два новеньких iPhone SE, которые дебютировали вчера.

Apple представила новый iPhone SE

Кому не по душе колесики, Apple предлагает также ножки из нержавеющей стали. Стоят они дешевле, но тоже немало — $299.

В оба комплекта входит фирменный шестигранный ключ, но, согласно инструкции, могут потребоваться и другие инструменты.

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Apple, Аксессуары, Mac Pro.
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