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Больше не продаются: Apple отправила iPhone 8 и iPhone 8 Plus "на пенсию"

Больше не продаются: Apple отправила iPhone 8 и iPhone 8 Plus "на пенсию"
04:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Apple прекращает продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Вчера, после анонса второго поколения iPhone SE, компания Apple убрала с официального сайта iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Естественно, главная причина — это новый смартфон, который внешне ничем не отличается от старичков, но при этом стоит дешевле (от $399 в США) и выглядит также. Так что продавать 8-ку нет уже никакого смысла.

Интересно то, что Plus-версию можно будет найти у других продавцов. Возможно, Apple решила так сделать, чтобы у пользователей был выбор, ведь iPhone SE 2020 имеет всего лишь 4.7-дюймовый дисплей, в то время как у iPhone 8 Plus он на 5.5 дюймов.

Apple представила новый iPhone SE

Как известно, iPhone 8 и iPhone 8 Plus представили в 2017 году вместе с iPhone X. Устройства получили стеклянные корпуса с защитой от воды и беспроводную зарядку. Кроме этого, их оснастили новыми процессорами и обновлённой камерой.

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Apple, Смартфоны, iPhone 8, iPhone 8 Plus.
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