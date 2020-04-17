Больше не продаются: Apple отправила iPhone 8 и iPhone 8 Plus "на пенсию"

Новости технологии:Apple прекращает продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Вчера, после анонса второго поколения iPhone SE, компания Apple убрала с официального сайта iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Естественно, главная причина — это новый смартфон, который внешне ничем не отличается от старичков, но при этом стоит дешевле (от $399 в США) и выглядит также. Так что продавать 8-ку нет уже никакого смысла.

Интересно то, что Plus-версию можно будет найти у других продавцов. Возможно, Apple решила так сделать, чтобы у пользователей был выбор, ведь iPhone SE 2020 имеет всего лишь 4.7-дюймовый дисплей, в то время как у iPhone 8 Plus он на 5.5 дюймов.

Как известно, iPhone 8 и iPhone 8 Plus представили в 2017 году вместе с iPhone X. Устройства получили стеклянные корпуса с защитой от воды и беспроводную зарядку. Кроме этого, их оснастили новыми процессорами и обновлённой камерой.