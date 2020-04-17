Уничтожает 99,999% бактерий: Xiaomi презентовала стерилизатор воздуха

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Youpin компании Xiaomi появился новый стерилизатор от бренда Viomi.

Стерилизатор выполнен в форме небольшой капсулы размером 104х75 мм и весит всего 100 граммов. Сразу стоит отметить, что это не электронное устройство, а лишь контейнер для специального геля, который выполняет функцию очистки воздуха, сообщает Igeekphone.

Для чего предназначен стерилизатор

Его можно использовать в холодильнике для удаления неприятных запахов и продления срока годности продуктов путем устранения бактерий в воздухе. При желании его можно поставить просто в комнате или шкафу для очистки воздуха.

Работает стерилизатор по принципу распространения вокруг себя паров от геля внутри. Для начала его работы необходимо нажать на верхнюю часть корпуса. Срок годности стерилизатора с момента выпуска составляет 18 месяцев, а геля внутри хватает примерно на 90-120 дней. После окончания средства нижняя часть меняет цвет от золотого до серого. После этого аппарат необходимо заменить на новый.

Цена

Стерилизатор Viomi уже продается в Китае примерно за 8 долларов.