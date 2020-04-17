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Уничтожает 99,999% бактерий: Xiaomi презентовала стерилизатор воздуха

Уничтожает 99,999% бактерий: Xiaomi презентовала стерилизатор воздуха
08:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:На краудфандинговой платформе Youpin компании Xiaomi появился новый стерилизатор от бренда Viomi.

Стерилизатор выполнен в форме небольшой капсулы размером 104х75 мм и весит всего 100 граммов. Сразу стоит отметить, что это не электронное устройство, а лишь контейнер для специального геля, который выполняет функцию очистки воздуха, сообщает Igeekphone.

Для чего предназначен стерилизатор

Его можно использовать в холодильнике для удаления неприятных запахов и продления срока годности продуктов путем устранения бактерий в воздухе. При желании его можно поставить просто в комнате или шкафу для очистки воздуха.

Работает стерилизатор по принципу распространения вокруг себя паров от геля внутри. Для начала его работы необходимо нажать на верхнюю часть корпуса. Срок годности стерилизатора с момента выпуска составляет 18 месяцев, а геля внутри хватает примерно на 90-120 дней. После окончания средства нижняя часть меняет цвет от золотого до серого. После этого аппарат необходимо заменить на новый.

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Цена

Стерилизатор Viomi уже продается в Китае примерно за 8 долларов.

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Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi, Viomi, Стерилизатор, Стерилизатор воздуха.
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