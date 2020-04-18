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Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году: подробности

Xiaomi Mi Band 5 выйдет в этом году: подробности
14:20 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Huami в социальной сети Weibo выступила с заявлением, которое касается сотрудничества с Xiaomi.

Huami и Xiaomi — давние партнеры. Huami производит для китайской компании фитнес-трекеры Mi Band и другие устройства. Однако недавно появились слухи о том, что Xiaomi хочет разорвать "дружбу" отозвать значительную часть своих инвестиций из компании.

Но исполнительный директор Huami Хуан Ван (Huang Wang) опроверг эти слухи и подчеркнул, что компании продолжают сотрудничество, и их отношения прочны как никогда.

Что с Xiaomi Mi Band 5

Также Huami продолжает работу над новой моделью браслета Xiaomi Mi Band 5. Как и планировалось, он выйдет в этом году.

"Мы выпустим Mi Band 5 в этом году, как и планировалось. Мы ожидаем, что новинка станет очередным бестселлером, как и её предшественник Mi Band 4", — подчеркнул Хуан Ван.

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Когда именно это произойдет — он не уточнил. Скорее всего, ближе к лету.

Напомним, новой модели приписывают увеличенный 1,2-дюймовый экран и поддержку NFC и на глобальном рынке.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi, Xiaomi Mi Band, Фитнес-трекер, Huami, Xiaomi Mi Band 5.
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