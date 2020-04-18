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Новое обновление: WhatsApp увеличит количество участников групповых звонков

Новое обновление: WhatsApp увеличит количество участников групповых звонков
17:25 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: pixabay.com

Новости технологии:Facebook готовится смягчить ограничения, касающиеся максимально возможного количества участников в групповых голосовых и видеозвонках WhatsApp.

Разработчики Facebook решили увеличить максимальное количество участников групповых звонков в WhatsApp, чтобы конкурировать с другими приложениями.

Информацию об этом нашли специалисты издания WaBetaInfo в коде бета-версии 2.2.128 для Android-устройств. На данный момент в WhatsApp стоит ограничение в 4 человека. Какое станет потом, пока неизвестно. Для сравнения, в Zoom эта цифра составляет 1000 участников, в Skype - 50 человек, а в Google Duo - 11 человек.

Когда нововведение добавят в стабильную версию приложения, пока неизвестно, но можно предположить, что это произойдёт уже в ближайшее время.

WhatsApp ввел новые ограничения на пересылку

Напомним, недавно в WhatsApp появился режим Dark Mode с тёмным интерфейсом.

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Facebook, Android, Звонки, WhatsApp, Видеочаты.
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