Новое обновление: WhatsApp увеличит количество участников групповых звонков

Новости технологии:Facebook готовится смягчить ограничения, касающиеся максимально возможного количества участников в групповых голосовых и видеозвонках WhatsApp.

Разработчики Facebook решили увеличить максимальное количество участников групповых звонков в WhatsApp, чтобы конкурировать с другими приложениями.

Информацию об этом нашли специалисты издания WaBetaInfo в коде бета-версии 2.2.128 для Android-устройств. На данный момент в WhatsApp стоит ограничение в 4 человека. Какое станет потом, пока неизвестно. Для сравнения, в Zoom эта цифра составляет 1000 участников, в Skype - 50 человек, а в Google Duo - 11 человек.

Когда нововведение добавят в стабильную версию приложения, пока неизвестно, но можно предположить, что это произойдёт уже в ближайшее время.

Напомним, недавно в WhatsApp появился режим Dark Mode с тёмным интерфейсом.