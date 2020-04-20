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Facebook будет "воспитывать" пользователей, которые лайкают фейки о коронавирусе

Facebook будет "воспитывать" пользователей, которые лайкают фейки о коронавирусе
11:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Таким образом в Facebook надеются уменьшить риск распространения вируса.

Социальная сеть Facebook решила не только бороться с распространением дезинформации о коронавирусе, но и “воспитывать” тех, кто эти фейки распространяет. Социальная сеть будет предлагать проверить эти данные на сайте ВОЗ.

Новый подход

Как объяснили в корпорации, Facebook решил не удалять фейковые новости. Однако, добавил отметку о том, что пользователь читает непроверенную информацию. При этом удалять будут только те посты, которые подвергают сомнению существование COVID-19 и способны "нанести физический вред".

В соцсети говорят, что они проводят информационную компанию о COVID-19 через всплывающие окна в Facebook и Instagram. Благодаря этому 350 миллионов людей просматривают правдивую информацию о коронавирусе.

Но доступ к достоверной информации – это только половина проблемы, говорят в Facebook. Прекращение распространения дезинформации также является критически важным.

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"Мы работаем с более чем 60 организациями, которые проверяют факты, которые просматривают наши пользователи, и оценивают содержание более сообщений на 50 языках по всему миру", – говорят в Facebook.

В соцсети добавляют, что следующий этап – это дать возможность пользователям, которые взаимодействовали с дезинформацией в отношении вируса, получить доступ к достоверной информации из авторитетных источников.

Эти сообщения пользователи начнут получать уже в ближайшие дни.

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Facebook, Социальная сеть, Технологии, Соцсеть, Коронавирус, Техно.
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