Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ляшко: Готовим представление к главе Минздрава о продлении карантина
Ляшко: Готовим представление к главе Минздрава о продлении карантина
Вспышка COVID-19: Почаев "закрывают"
Вспышка COVID-19: Почаев "закрывают"
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Свитолина: Возможно, в этом году мы еще сыграем в теннис
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече

Быстро и просто: ИИ может мгновенно отредактировать изображение

Быстро и просто: ИИ может мгновенно отредактировать изображение
22:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Инструмент поместили внутрь программы, где параметры фотографий можно менять с помощью простых ползунков.

Ученые решили избавиться от проблемы, с которой сталкиваются множество алгоритмов на основе ИИ — их сложно предсказать и контролировать. Поэтому они разработали программное обеспечение, которое позволяет преобразовывать форму объектов в изображениях, а также регулировать освещение и перспективу с помощью нескольких простых элементов управления.

К примеру, чтобы изменить фотографию автомобиля, пользователь может использовать комбинацию из нескольких ползунков управления в программе для регулировки различных компонентов. Там можно управлять формой, стилем, фоном, условиями освещения и цветом. За несколько секунд перетаскивая ползунок, можно, например, мгновенно превратить кабриолет в хэтчбек.

Для того, чтобы создать инструмент, исследователи разбили пространство фотографий на несколько переменных. Например, при работе с фотографией лица ИИ может отдельно работать с его параметрами — положением головы, цветом волос, эмоциями, морщинами. Каждый параметр можно настраивать отдельно.

Всего за минуту: ИИ от Google может превратить любой снимок в произведение искусства

Исходный код алгоритма и инструкция по запуску программы доступна для всех разработчиков. Исследователи отмечают, что каждый сможет редактировать нужные фотографии всего за несколько секунд и без специальных программ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фотографии, Снимки, Искусственный интеллект, Редактирование, ИИ, Нейросеть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
04 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
05 С Днем рождения: шикарные поздравления в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: Сербия снижает карантинные меры
COVID-19: Сербия снижает карантинные меры
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
На Донбассе - еще одна потеря
На Донбассе - еще одна потеря
Быстро и просто: ИИ может мгновенно отредактировать изображение
Быстро и просто: ИИ может мгновенно отредактировать изображение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь