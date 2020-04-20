Быстро и просто: ИИ может мгновенно отредактировать изображение

Новости технологии:Инструмент поместили внутрь программы, где параметры фотографий можно менять с помощью простых ползунков.

Ученые решили избавиться от проблемы, с которой сталкиваются множество алгоритмов на основе ИИ — их сложно предсказать и контролировать. Поэтому они разработали программное обеспечение, которое позволяет преобразовывать форму объектов в изображениях, а также регулировать освещение и перспективу с помощью нескольких простых элементов управления.

К примеру, чтобы изменить фотографию автомобиля, пользователь может использовать комбинацию из нескольких ползунков управления в программе для регулировки различных компонентов. Там можно управлять формой, стилем, фоном, условиями освещения и цветом. За несколько секунд перетаскивая ползунок, можно, например, мгновенно превратить кабриолет в хэтчбек.

Для того, чтобы создать инструмент, исследователи разбили пространство фотографий на несколько переменных. Например, при работе с фотографией лица ИИ может отдельно работать с его параметрами — положением головы, цветом волос, эмоциями, морщинами. Каждый параметр можно настраивать отдельно.

Исходный код алгоритма и инструкция по запуску программы доступна для всех разработчиков. Исследователи отмечают, что каждый сможет редактировать нужные фотографии всего за несколько секунд и без специальных программ.