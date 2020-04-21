Единственный шанс взглянуть на Нотр-Дам: Ubisoft запустила виртуальную экскурсию (Видео)

Новости технологии:Несмотря на то, что это не точная копия здания, ее создатели утверждают, что это единственный способ увидеть здание в прежнем виде.

Появилась экскурсия по собору Нотр-Дам в режиме виртуальной реальности.

Прошел год с тех пор, как пожар уничтожил исторический собор Нотр-Дам де Пари. В честь этого компания Ubisoft презентовала свой VR-тур по зданию, который сделан на основе игры Assassin’s Creed Unity. "Если вы никогда не были внутри здания, то сейчас это ваш единственный шанс взглянуть на него", — отметили в компании.

Ubisoft решила воссоздать одно из самых культовых мест Парижа для игры — этим два года занимался художник Арно Дориан. Он отмечает, что это не идеальная реконструкция "один в один" — например, ему пришлось добавить дополнительные шпили. Однако она настолько похожа на оригинал, что ее можно было бы использовать в реконструкции здания.

Это экскурсия посвящена году с момента пожара в одном из главных символов Парижа. Специалисты отмечают, что ущерб оказался настолько значительным, что восстановление займет несколько лет. При этом введенный в стране карантин остановил восстановительные работы на неопределенный срок.

Реконструкцию Нотр-Дам планируют начать в 2021 году — на это собрали почти миллиард евро. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен до 2024 года. Специалисты считают такие сроки чересчур жесткими или даже нереалистичными.