Зеленый экран Galaxy S20 Ultra: Samsung проблему признает и готовит патч

Новости технологии:Samsung признала проблему с позеленевшими экранами Galaxy S20 Ultra.

Компания Samsung признала проблему с зелёным оттенком подсветки экрана Galaxy S20 Ultra после установки последнего обновления, и пообещала устранить её в ближайшее время.

По данным издания SamMobile, Samsung уже работает над специальным патчем с исправлением этого бага. Компания уже отозвала обновление, которое вызывало эту проблему. Владельцы Galaxy S20 Ultra больше не могут его установить.

Как известно, проблема распространяется только на устройства с чипсетами Exynos 990. Пользователи Galaxy S20 Ultra с чипсетами Qualcomm Snapdragon 865 не столкнулись с позеленевшей подсветкой экрана.

К сожалению, сроки выхода патча пока неизвестны. Единственным временным решением этой проблемы является снижение частоты обновления дисплея до 60 Гц.