Конкурент Twitch и YouTube: Facebook запускает свое приложение для стримов

Новости технологии:Facebook выпустила приложение для игровых стримов со смартфонов.

Компания Facebook объявила о выпуске нового приложения Facebook Gaming для проведения игровых стримов со смартфонов.

Facebook планирует постепенный запуск нового приложения на различных рынках. Оно включает в себя несколько казуальных игр, а также стандартные функции для общения со зрителями. Основное внимание уделено просмотру и созданию игровых стримов.

По данным The New York Times, в приложении не будет никакой рекламы. Вместо этого Facebook предлагает стримерам получать "звёзды" от зрителей (аналог Twitch Bits), чтобы зарабатывать деньги.

Первоначально приложение будет доступно пользователям устройств под управлением ОС Android с 20 апреля. По словам представителей Facebook, версия для iOS будет доступна после одобрения Apple.

Стоит отметить, что компания тестирует новое приложение для стримов в течение 18 месяцев.