Новая функция: смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут измерять давление

Новости технологии:Компания Samsung рассказала, что смарт-часы Galaxy Watch Active 2 скоро получат приложение Health Monitor.

В смарт-часах Galaxy Watch Active 2 появится возможность измерять кровяное давление. Интересно то, что функция будет работать через датчик сердцебиения, но его придётся откалибровать.

Для этого надо будет включить пульсометр на часах и одновременно, с помощью тонометра, три раза измерить давление. Полученные результаты добавить в приложение. Для более точных показателей придётся проделывать такую процедуру раз в месяц.

Когда ждать

Health Monitor пока ещё находится в разработке и его планируют выпустить для Galaxy Watch Active 2 в третьем квартале.

Потом приложение также получат предыдущие модели смарт-часов, но какие именно — неизвестно.