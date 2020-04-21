Новая функция: смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут измерять давление

В смарт-часах Galaxy Watch Active 2 появится возможность измерять кровяное давление. Интересно то, что функция будет работать через датчик сердцебиения, но его придётся откалибровать.
Для этого надо будет включить пульсометр на часах и одновременно, с помощью тонометра, три раза измерить давление. Полученные результаты добавить в приложение. Для более точных показателей придётся проделывать такую процедуру раз в месяц.
Когда ждать
Health Monitor пока ещё находится в разработке и его планируют выпустить для Galaxy Watch Active 2 в третьем квартале.
Потом приложение также получат предыдущие модели смарт-часов, но какие именно — неизвестно.