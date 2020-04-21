Скачать
Вторник, 21.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)
Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

Новая функция: смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут измерять давление

Новая функция: смарт-часы Samsung Galaxy Watch Active 2 будут измерять давление
21:38 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: twitter

Новости технологии:Компания Samsung рассказала, что смарт-часы Galaxy Watch Active 2 скоро получат приложение Health Monitor.

В смарт-часах Galaxy Watch Active 2 появится возможность измерять кровяное давление. Интересно то, что функция будет работать через датчик сердцебиения, но его придётся откалибровать.

Для этого надо будет включить пульсометр на часах и одновременно, с помощью тонометра, три раза измерить давление. Полученные результаты добавить в приложение. Для более точных показателей придётся проделывать такую процедуру раз в месяц.

Когда ждать

Health Monitor пока ещё находится в разработке и его планируют выпустить для Galaxy Watch Active 2 в третьем квартале.

Зеленый экран Galaxy S20 Ultra: Samsung проблему признает и готовит патч 

Потом приложение также получат предыдущие модели смарт-часов, но какие именно — неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Samsung, Гаджеты, Технологии, Samsung Galaxy, Смарт-часы, Техно, Samsung Galaxy Watch Active 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)
03 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
04 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
05 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Какой результат теста на коронавирус получили освобожденные из плена украинцы
Какой результат теста на COVID-19 получили освобожденные из плена
ООС: Боевики дважды нарушали режим &quot;тишины&quot;
ООС: Боевики дважды нарушали режим "тишины"
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
МИД: В Украину из Израиля прибыли шесть аппаратов ИВЛ
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь