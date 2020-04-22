Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
МИД: От Covid-19 в Италии лечатся более сотни украинцев
МИД: От Covid-19 в Италии лечатся более сотни украинцев
Вопрос карантина: в Кабмине анонсировали заседание
Вопрос карантина: в Кабмине анонсировали заседание
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

"Комнатные роботы": взгляните, как маленькие механизмы собираются в стул (Видео)

"Комнатные роботы": взгляните, как маленькие механизмы собираются в стул (Видео)
02:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Скриншот

Новости технологии:Новые роботы смогут собираться в мебель и двигаться по комнате.

Инженеры представили прототип роботов Roombot, которые могут самостоятельно собираться в различные структуры с помощью электромоторов. Статья ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны опубликована в издании Robotics and Autonomous Systems.

Роботы Roombot, разработанные Симоном Хаузером и Мехметом Мутлу из Федеральной политехнической школы Лозанны, представляют собой отдельные блоки, которые могут существовать и как отдельные элементы, и собираться в единый роботизированный организм. Каждый робот состоит из двух небольших частей, сцепленных друг с другом. Эти части можно скреплять и с другими роботами.

Каждое устройство оснащено электромотором, благодаря которому роботы могут вращаться относительно своей оси, что позволяет им образовывать сложные структуры. Для этого Roombot может повернуться к соседнему роботу и совместить все контактные площадки друг с другом.

Death Stranding наяву: на улицах Китая заметили курьера в экзоскелете (Фото, Видео)

В рамках испытаний инженеры позволили роботам собраться в стул, а также добавили их в качестве колес к предметам мебели. Инженеры отмечают, что пока роботы полностью не могут самостоятельно собираться в полноценные структуры, однако в дальнейшем из Roombot можно будет делать большие цельные объекты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роботы, Кибернетика, Roombot.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
02 Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
03 Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
04 Эпидемия COVID-19 несколько сдерживает наш турборежим - Зеленский
05 "Хорошая новость от моих друзей в Брюсселе": Порошенко анонсировал выделение помощи ЕС для Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп &quot;СН&quot;: Рада соберется на внеочередное заседание в пятницу
Нардеп "СН": Рада соберется на внеочередное заседание в пятницу
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Будь уверенной: как понравиться парню
Будь уверенной: как понравиться парню
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь