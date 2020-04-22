"Комнатные роботы": взгляните, как маленькие механизмы собираются в стул (Видео)

Новости технологии:Новые роботы смогут собираться в мебель и двигаться по комнате.

Инженеры представили прототип роботов Roombot, которые могут самостоятельно собираться в различные структуры с помощью электромоторов. Статья ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны опубликована в издании Robotics and Autonomous Systems.

Роботы Roombot, разработанные Симоном Хаузером и Мехметом Мутлу из Федеральной политехнической школы Лозанны, представляют собой отдельные блоки, которые могут существовать и как отдельные элементы, и собираться в единый роботизированный организм. Каждый робот состоит из двух небольших частей, сцепленных друг с другом. Эти части можно скреплять и с другими роботами.

Каждое устройство оснащено электромотором, благодаря которому роботы могут вращаться относительно своей оси, что позволяет им образовывать сложные структуры. Для этого Roombot может повернуться к соседнему роботу и совместить все контактные площадки друг с другом.

В рамках испытаний инженеры позволили роботам собраться в стул, а также добавили их в качестве колес к предметам мебели. Инженеры отмечают, что пока роботы полностью не могут самостоятельно собираться в полноценные структуры, однако в дальнейшем из Roombot можно будет делать большие цельные объекты.