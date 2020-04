Death Stranding наяву: на улицах Китая заметили курьера в экзоскелете (Фото, Видео)

20 апреля по сети широко разошёлся снимок, изначально опубликованный в китайском сервисе Weibo. На нём один из местных доставщиков еды использует экзоскелет, чтобы взять сразу три контейнера вместо одного.

Некоторые блогеры заподозрили фотошоп, однако позже в сети появилось и видео — его опубликовала китайская видеоблогерша Наоми Ву.

На нём видно, как курьер тестирует устройство, пока за ним наблюдают коллеги с символикой "Макдоналдс".

Testing out an @ulsrobotics exoskeleton for deliveries. pic.twitter.com/v8I8QXDdVF

Ву уточнила, что на видео представлен экзоскелет от компании ULS Robotics. Она надеется, что они войдут в обиход жителей Китая "уже скоро".

It's pretty sweet, hope to see them in regular use soon... pic.twitter.com/HTlAxheoB7

— Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) April 20, 2020