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Death Stranding наяву: на улицах Китая заметили курьера в экзоскелете (Фото, Видео)

Death Stranding наяву: на улицах Китая заметили курьера в экзоскелете (Фото, Видео)
05:25 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер

Новости технологии:Ккитайский курьер использует экзоскелет для переноса тяжёлого груза - прямо как в Death Stranding.

20 апреля по сети широко разошёлся снимок, изначально опубликованный в китайском сервисе Weibo. На нём один из местных доставщиков еды использует экзоскелет, чтобы взять сразу три контейнера вместо одного.

Некоторые блогеры заподозрили фотошоп, однако позже в сети появилось и видео — его опубликовала китайская видеоблогерша Наоми Ву.

На нём видно, как курьер тестирует устройство, пока за ним наблюдают коллеги с символикой "Макдоналдс".

Ву уточнила, что на видео представлен экзоскелет от компании ULS Robotics. Она надеется, что они войдут в обиход жителей Китая "уже скоро".

Само собой, на фоне появления фото в сети стали шутить про Death Stranding, однако Хидео Кодзима не скрывал, что использовал для игры реальные наработки. Тем более, что экзоскелеты пытаются использовать в военном деле и в промышленности давно, однако они до сих пор оставались слишком дорогим удовольствием, быстро садились или издавали слишком много шума.

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Ранее китайская газета South China Morning Post сообщала, что во время пандемии курьерская доставка продуктов стала критически важной для местного населения. И владельцы этих видов бизнеса используют бум, активно вкладываясь в новые технологии доставки и развитие электронной коммерции. Помимо экзоскелетов они планируют также использовать дроны и предиктивные алгоритмы, помогающие более точно распределять нагрузку на курьерскую сеть.

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Китай, Экзоскелет, Курьер, ULS Robotics.
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