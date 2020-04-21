Death Stranding наяву: на улицах Китая заметили курьера в экзоскелете (Фото, Видео)

Новости технологии:Ккитайский курьер использует экзоскелет для переноса тяжёлого груза - прямо как в Death Stranding.

20 апреля по сети широко разошёлся снимок, изначально опубликованный в китайском сервисе Weibo. На нём один из местных доставщиков еды использует экзоскелет, чтобы взять сразу три контейнера вместо одного.

Некоторые блогеры заподозрили фотошоп, однако позже в сети появилось и видео — его опубликовала китайская видеоблогерша Наоми Ву.

На нём видно, как курьер тестирует устройство, пока за ним наблюдают коллеги с символикой "Макдоналдс".

Testing out an @ulsrobotics exoskeleton for deliveries. pic.twitter.com/v8I8QXDdVF — Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) April 20, 2020

Ву уточнила, что на видео представлен экзоскелет от компании ULS Robotics. Она надеется, что они войдут в обиход жителей Китая "уже скоро".

It's pretty sweet, hope to see them in regular use soon... pic.twitter.com/HTlAxheoB7 — Naomi Wu 机械妖姬 (@RealSexyCyborg) April 20, 2020

Само собой, на фоне появления фото в сети стали шутить про Death Stranding, однако Хидео Кодзима не скрывал, что использовал для игры реальные наработки. Тем более, что экзоскелеты пытаются использовать в военном деле и в промышленности давно, однако они до сих пор оставались слишком дорогим удовольствием, быстро садились или издавали слишком много шума.

Ранее китайская газета South China Morning Post сообщала, что во время пандемии курьерская доставка продуктов стала критически важной для местного населения. И владельцы этих видов бизнеса используют бум, активно вкладываясь в новые технологии доставки и развитие электронной коммерции. Помимо экзоскелетов они планируют также использовать дроны и предиктивные алгоритмы, помогающие более точно распределять нагрузку на курьерскую сеть.