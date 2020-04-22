День Земли 2020: Google представил праздничный Doodle

Новости технологии:Google посвятил новый праздничный Doodle Дню Земли.

Сегодня весь мир празднует День Земли, и чтобы отпраздновать 50-летие праздника, Google создал Doodle о медоносной пчеле.

Таким образом компания призывает человечество обратить внимание на массовое вымирание пчел в мире.

Doodle этого года - это интерактивная игра, в которой пользователь может играть за крошечную пчелку, которая пытается опылить как можно больше цветов и растений. Между уровнями добавлены полезные факты о медоносных пчелах и их невероятном влиянии на землю.

Что нам нравится в сегодняшнем Google Doodle, так это то, как он отражает влияние, которое одиночная пчела оказывает на растения и места обитания, которые он посещает. Представьте себе, какую опыляющую силу имеют триллионы (да, триллионы!) Пчел в экосистемах всего мира!

Сегодняшний Doodle также напоминает нам всем о том, как маленькие действия, выполняемые людьми повсюду, складываются в большие результаты. И хотя пчеловодство может быть не для всех, существует множество простых способов помочь спасти пчел, даже в условиях социального дистанцирования в современном мире, - говорит исполнительный директор Гильермо Фернандес.

Созданный в сотрудничестве с нью-йоркской компанией Honeybee Conservancy, интерактивный рисунок указывает на важную роль, которую играют тысячи видов пчел в поддержании экологии планеты.